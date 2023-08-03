باحث اقتصادي: تأثير تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا مؤقت وغير مستدام

‏قال الدكتور محمد شادي الباحث في الاقتصاد السياسي، ان تأثير تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا هو مجرد تأثير مؤقت وغير مستدام لأنه ناتج عن صدمة.



‏وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، عبر فضائية "DMC"، أن الأصول الأمريكية هي الاجود في العالم والأكثر أمانا لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تصدر الدولار وصعب جدا أن تتعثر الا إذا كانت لأسباب سياسية.

وأضاف أن بالتالي نحن أمام صدمة ناتجة عن أن الأسواق غير متوقعة لأننا في وقت الاقتصاد الأمريكي يتعافى وينغو من مأزق التضخم وحدوث تخفيض في التصنيف الائتماني كان مفاجئ.