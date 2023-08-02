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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلق على محادثات السلام الأوكرانية في السعودية

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تتوقع أي نتائج ملموسة من المحادثات بشأن أوكرانيا في المملكة العربية السعودية، والتي بدأها الغرب وكييف.

وقال ميلر في إفادة صحفية: “لا أتوقع أي شيء محدد من هذه المحادثات… هذه مجرد بداية للعملية ".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الدول الغربية ستجبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، خلال محادثات السلام في السعودية على التخلي عن جميع مطالبه تجاه روسيا.

وأضاف ريتر: “قال زيلينسكي في نوفمبر 2022 إن كييف لديها "خطة سلام" خاصة بها، تتكون من عشر نقاط. من بينها ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل الأشخاص المحتجزين وفقًا لصيغة الكل للجميع، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا”.

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وقال: "في هذا المؤتمر، سيأخذون خطة زيلينسكي الشهيرة المكونة من عشر نقاط ويلقون بها من النافذة.. هذا هو توقعي. إنه جيد من أجل لا شيء على أي حال".

السعودية الغرب كييف أوكرانيا أمريكا زيلينسكي

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