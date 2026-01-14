قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن أبراج الدون تاون بالعلمين.. فيديو

أبراج العلمين
أبراج العلمين
كتب محمود مطاوع

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواص الاجتماع فيس بوك بشأن مشروع أبراج العلمين. 

وأوضح المركز أن مشروع أبراج العلمين داون تاون يجسد نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية الحديثة بمدينة العلمين الجديدة، من خلال إنشاء مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير الواجهات الساحلية المتميزة المطلة على البحر المتوسط، ومشروع البحيرات المركزية، ليمثل إضافة نوعية لمنظومة المشروعات القومية، وداعمًا رئيسيًا لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأشار إلى أنه يتكون المشروع من خمسة أبراج (ناطحات سحاب)، تشمل أربعة أبراج بارتفاع يتجاوز 200 متر، بالإضافة إلى برج أيقوني بارتفاع 307 أمتار، كما تضم أنشطة متنوعة تشمل الاستخدامات السكنية، والإدارية، والتجارية، والخدمية، والترفيهية، إلى جانب مناطق مخصصة لانتظار السيارات، ويتمتع المشروع بإطلالة مباشرة ومتميزة على البحر المتوسط والبحيرات المركزية.

ويعد البرج الأيقوني أحد أبرز مكونات المشروع، حيث يتكون من 67 طابقًا بارتفاع 307 أمتار، إلى جانب طابقين بدروم، بإجمالي مساحة بنائية تبلغ نحو 461 ألف م2، ويضم البرج 743 وحدة سكنية بإجمالي مسطح قدره 187.151 م2، بالإضافة إلى فراغات تجارية بمساحة 43.716 م2، وعدد 80 كابينة بمساحة إجمالية تبلغ 8.053 م2، فضلًا عن مباني مكاتب ملحقة بمساحة 27.651 م2، ومواقف انتظار سيارات بإجمالي مسطح 120.575 م2.

كما يضم المشروع أربعة أبراج سكنية بارتفاع 200 م، وبعدد 54 طابقًا، لكل برج، موزعة على نموذجين تصميميين، حيث يشمل المشروع برجين سكنيين من نموذج (DO1) بإجمالي مساحة بنائية تبلغ 159.642 م2 لكل برج، وبرجين سكنيين من نموذج (DO2) بإجمالي مساحة بنائية تبلغ 157.372 م2 لكل برج، ويضم كل برج بوديوم يحتوي على فراغات تجارية ومواقف سيارات.

وتشمل مكونات الأبراج السكنية الأربعة 1.888 وحدة سكنية بواقع 472 وحدة لكل برج، بإجمالي مسطحات تبلغ 442.442 م2، إلى جانب فراغات تجارية بمساحة إجمالية 31.730 م2، ومواقف سيارات بمساحة 100.656 م2، فضلًا عن خدمات كهروميكانيكية بإجمالي مسطح 59.198 م2.
 

 https://www.facebook.com/share/v/17ejrCnAaK/

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مسجد السيدة زينب

سر دعاء السيدة زينب لأهل مصر.. نصرتمونا نصركم الله

مقابر مخصصة للمسلمين في اسبانيا

مرصد الأزهر: 0.2% فقط من مقابر إسبانيا مخصصة للمسلمين

وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الاوقاف لتعزيز التعاون في تعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق عوائد تنموية مستدامة

وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الأوقاف لتعزيز التعاون في تعظيم الاستفادة من الأصول

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

