كل ما تريد معرفته عن أبراج الدون تاون بالعلمين.. فيديو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواص الاجتماع فيس بوك بشأن مشروع أبراج العلمين.

وأوضح المركز أن مشروع أبراج العلمين داون تاون يجسد نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية الحديثة بمدينة العلمين الجديدة، من خلال إنشاء مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير الواجهات الساحلية المتميزة المطلة على البحر المتوسط، ومشروع البحيرات المركزية، ليمثل إضافة نوعية لمنظومة المشروعات القومية، وداعمًا رئيسيًا لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأشار إلى أنه يتكون المشروع من خمسة أبراج (ناطحات سحاب)، تشمل أربعة أبراج بارتفاع يتجاوز 200 متر، بالإضافة إلى برج أيقوني بارتفاع 307 أمتار، كما تضم أنشطة متنوعة تشمل الاستخدامات السكنية، والإدارية، والتجارية، والخدمية، والترفيهية، إلى جانب مناطق مخصصة لانتظار السيارات، ويتمتع المشروع بإطلالة مباشرة ومتميزة على البحر المتوسط والبحيرات المركزية.

ويعد البرج الأيقوني أحد أبرز مكونات المشروع، حيث يتكون من 67 طابقًا بارتفاع 307 أمتار، إلى جانب طابقين بدروم، بإجمالي مساحة بنائية تبلغ نحو 461 ألف م2، ويضم البرج 743 وحدة سكنية بإجمالي مسطح قدره 187.151 م2، بالإضافة إلى فراغات تجارية بمساحة 43.716 م2، وعدد 80 كابينة بمساحة إجمالية تبلغ 8.053 م2، فضلًا عن مباني مكاتب ملحقة بمساحة 27.651 م2، ومواقف انتظار سيارات بإجمالي مسطح 120.575 م2.

كما يضم المشروع أربعة أبراج سكنية بارتفاع 200 م، وبعدد 54 طابقًا، لكل برج، موزعة على نموذجين تصميميين، حيث يشمل المشروع برجين سكنيين من نموذج (DO1) بإجمالي مساحة بنائية تبلغ 159.642 م2 لكل برج، وبرجين سكنيين من نموذج (DO2) بإجمالي مساحة بنائية تبلغ 157.372 م2 لكل برج، ويضم كل برج بوديوم يحتوي على فراغات تجارية ومواقف سيارات.

وتشمل مكونات الأبراج السكنية الأربعة 1.888 وحدة سكنية بواقع 472 وحدة لكل برج، بإجمالي مسطحات تبلغ 442.442 م2، إلى جانب فراغات تجارية بمساحة إجمالية 31.730 م2، ومواقف سيارات بمساحة 100.656 م2، فضلًا عن خدمات كهروميكانيكية بإجمالي مسطح 59.198 م2.



