الحرس الثوري الإيراني: مخزون طهران من الصواريخ ازداد منذ يونيو الماضي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحرس الثوري الإيراني، قال إن طهران في أعلى مستويات الجاهزية للرد على أي هجوم، وأن مخزون طهران من الصواريخ ازداد منذ يونيو الماضي.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية التي تضررت جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية في يونيو.

وأعلنت الولايات المتحدة عن افتتاح مركز جديد في قاعدة العديد الجوية في قطر لتنسيق الدفاع الجوي والصاروخي في المنطقة، في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل بسبب الاحتجاجات في إيران.

بحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أمس، الثلاثاء، فإن سبعة عشر دولة تنشط في المنشأة العسكرية في قطر.

تضم المنشأة خلية عمليات الدفاع الجوي المشتركة الجديدة للشرق الأوسط (MEAD-CDOC) الموجودة في مركز العمليات الجوية المشتركة (CAOC) أفرادًا من الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين.

ونُقل عن الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قوله: "هذه خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي".

وأضاف: "ستعمل هذه الخلية على تحسين كيفية تنسيق القوات وتقاسم مسؤوليات الدفاع الجوي والصاروخي في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن طاقم القوات الجوية الأمريكية المركزية (AFCENT) سيعمل مع الشركاء للتخطيط لتدريبات متعددة الجنسيات، وإجراء عمليات تدريبية أخرى، والاستجابة للحالات الطارئة.