المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان: نثمن الدور المصري بشأن إنهاء الأزمة
وزير الخارجية: مصر لن تسمح بانهيار السودان وهناك "خطوط حمراء"
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان
شيخ الأزهر: تحريم تهنئة المسيحين بأعيادهم فكر متشدد وصدام مباشر مع تشريعات الإسلام
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في إيران والعراق
حسام حسن يثبت التشكيل ويغيّر الأدوار داخل الملعب.. كواليس جديدة يكشفها خالد الغندور
أحمد أبو الغيط: إسرائيل تماطل لتثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من غزة
محمود فوزي: اللجان النوعية عقل مجلس النواب ومحركاته التشريعية
شيخ الأزهر: الرئيس السيسي اختار طريقًا يليق بتاريخ مصر في التعامل مع ملف غزة
سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية بمجلس النواب
قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. ماذا سيحدث الفترة المقبلة؟| خبير يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مكتب نتنياهو يوضح سبب الإقلاع المفاجئ للطائرة ويحدد وجهتها

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت مصادر إعلامية بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هبطت في مدينة هيراكليون بجزيرة كريت اليونانية، وذلك بعد إقلاع مفاجئ أثار جدلاً واسعًا حول وجهتها.

 شن هجوم أمريكي على إيران

وأكد مكتب نتنياهو أن الرحلة كانت تدريبية روتينية ومجدولة منذ عدة أشهر، نافياً وجود أي طابع سياسي أو أمني استثنائي وراءها، رغم استمرار التكهنات الإعلامية والسياسية حول احتمال شن هجوم أمريكي على إيران.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن الإقلاع المفاجئ يشبه سيناريو 13 يونيو خلال حرب الـ12 يومًا، حين أُبعدت طائرة نتنياهو عن الأراضي الإسرائيلية لتجنب أن تصبح هدفًا محتملًا لأي رد انتقامي إيراني.

كما تشير تقديرات إسرائيلية رسمية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يشن هجومًا عسكريًا على إيران لدفعها للتفاوض، وفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هيراكليون بجزيرة كريت

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية

مدحت شلبي

«شوبير وفايق وميدو».. مدحت شلبي يوضح الأفضل في تاريخ الإعلام الرياضي

تير شتيجن

هل يطرق تير شتيجن أبواب العالمي؟| أخطاء الحراس تضع النصر في مأزق.. وبرشلونة يظهر كحل غير متوقع

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لجريمة الغدر في أخميم.. كيف قادت الخيانة إلى إعـ.دام الزوجة وعشيقها؟

الاسماك المجففة في طور سيناء

من شمس سيناء وملح البحر… تجفيف الأسماك حكاية تراث بدوي يعود إلى زمن الفراعنة

بالصور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تدليك ظهر الزوجة يزيد الحب بين الزوجين بنسبة 15% دراسة حديثة تكشف السر

رجيم صحي متوازن ينزل الوزن بدون حرمان ويخلصك من الكرش في 30 يوما

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

