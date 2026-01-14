مكتب نتنياهو يوضح سبب الإقلاع المفاجئ للطائرة ويحدد وجهتها

أفادت مصادر إعلامية بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هبطت في مدينة هيراكليون بجزيرة كريت اليونانية، وذلك بعد إقلاع مفاجئ أثار جدلاً واسعًا حول وجهتها.

شن هجوم أمريكي على إيران

وأكد مكتب نتنياهو أن الرحلة كانت تدريبية روتينية ومجدولة منذ عدة أشهر، نافياً وجود أي طابع سياسي أو أمني استثنائي وراءها، رغم استمرار التكهنات الإعلامية والسياسية حول احتمال شن هجوم أمريكي على إيران.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن الإقلاع المفاجئ يشبه سيناريو 13 يونيو خلال حرب الـ12 يومًا، حين أُبعدت طائرة نتنياهو عن الأراضي الإسرائيلية لتجنب أن تصبح هدفًا محتملًا لأي رد انتقامي إيراني.

كما تشير تقديرات إسرائيلية رسمية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يشن هجومًا عسكريًا على إيران لدفعها للتفاوض، وفقًا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.