سامح شكري رئيسا لخارجية النواب.. والمغازي والبزار وكيلين.. وأبو العلا أمين سر

انتهت انتخابات هيئة مكتب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث بفوز سامح شكري برئاسة لجنة العلاقات الخارجية، وهايدي المغازي وكيلا، وسحر البزار وكيلا، وأحمد أبو العلا أمين سر.

وشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على تجديد ندب المستشار أحمد مناع أمينا عاما للمجلس خلال الفصل التشريعي الثالث.

وأكد المستشار هشام بدوي، قوائم الترشح لعضوية اللجان وفقا للرغبات التي أبداها الأعضاء للانضمام لعضوية هذه اللجان.

وأعلن فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات في شأن تشكيل قوائم اللجان، ويكون لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عرض المستشار هشام بدوي القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند نظره ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات أو اعتراضات.

وتشهد الجلسة العامة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب.