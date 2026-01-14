أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 14-1-2026

يرصد موقع صدى البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاربعاء 14-1-2026

سعر الأسماك اليوم:



البلطي: من 48 إلى 54 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 42 إلى 46 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 400 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 150 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 950 إلى 1200 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 825 إلى 925 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 720 إلى 800 للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 190 إلى 290 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 75 إلي 145 جنيه للكيلو