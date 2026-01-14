رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة

قال زياد قاسم، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من معبر رفح البري، إن الأوضاع الجوية القاسية التي تشهدها المنطقة، نتيجة منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة، لم تعق الجهود المصرية المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

استمرار الإمداد الإغاثي رغم التحديات

وأوضح المراسل، خلال رسالة على الهواء، أن مدينة رفح المصرية تشهد ظروفًا مناخية مماثلة لتلك داخل قطاع غزة، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار عمليات إدخال المساعدات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في إطار تحركات منظمة ومنسقة.

قوافل «زاد العزة» تتواصل يوميًا

وأضاف قاسم أن الدولة المصرية، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، دفعت بـمئات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية، ضمن القافلة السادسة عشرة من قوافل «زاد العزة» التي ينظمها الهلال الأحمر منذ الثاني من يوليو الماضي.

مواد غذائية وطبية ووقود للمستشفيات

وأوضح أن المساعدات تنوعت بين سلال ومواد غذائية، ومستلزمات طبية وأدوية علاجية، فضلًا عن مواد بترولية تشمل السولار والغاز والبنزين، اللازمة لتشغيل ما تبقى من المستشفيات العاملة داخل قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأكد مراسل “القاهرة الإخبارية” أن القوافل الإغاثية تُسيَّر بشكل يومي، في إطار التزام إنساني مصري ثابت لدعم الشعب الفلسطيني، رغم صعوبة الأحوال الجوية وتعقيدات الوضع الميداني على الحدود.