حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والمطاعم بالغردقة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين

نفّذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة تفتيشية موسعة على عدد من المحلات العامة والمطاعم والكافيهات بحي شمال، أسفرت عن تحرير عدد من الإنذارات والمحاضر، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، الهادفة إلى تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وجاءت الحملة ضمن خطة المدينة لتكثيف الرقابة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية وسلامة الغذاء.

واستهدفت الحملة التفتيش على 7 محلات عامة ومطاعم وكافيهات، وأسفرت عن تحرير 7 إنذارات لعدم وجود رخص نشاط أو رخص إشغال، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئية وسلامة الغذاء ببعض المنشآت. كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر نظافة واحد.

وخلال الحملة، تم التنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم والسلاسل التجارية بضرورة الالتزام بعدم استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة للتحلل، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما جرى التنبيه على أصحاب المنشآت بسرعة التوجه إلى الحي لإنهاء إجراءات السجل البيئي، واستكمال التراخيص اللازمة ورخص الإشغال، بما يضمن تقنين الأوضاع والالتزام بالقوانين المنظمة.

ونُفذت الحملة من خلال لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الصحة والتموين والطب البيطري وشؤون البيئة بحي شمال، إلى جانب تراخيص المحلات والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء، وذلك تحت إشراف المشرف العام على اللجان ومدير إدارة البيئة بمدينة الغردقة.