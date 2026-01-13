تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية لمعبر رفح

قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح من الجانب المصري، إن محافظة شمال سيناء استقبلت زيارة مهمة لوزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي، والتي بدأت جولتها الميدانية من مركز الهلال الأحمر اللوجستي بمدينة العريش، برفقة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الوزيرة اطلعت على حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها أطقم الهلال الأحمر المصري في استقبال وتنظيم المساعدات الإنسانية القادمة من مختلف دول العالم، سواء عبر ميناء العريش البحري أو مطار العريش الدولي.

وأوضح أن الزيارة تضمنت شرحًا تفصيليًا لآليات استقبال المساعدات، وإعادة ترتيبها وتكويدها، ثم التنسيق المشترك مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، التي تشمل المساعدات الغذائية والطبية والملابس والأغطية والبطاطين، كما تابعت الوزيرة آليات حفظ وتأمين المساعدات داخل المركز اللوجستي، واطلعت على البيانات الخاصة بحركة شاحنات الإغاثة التي تمر عبر المنطقة اللوجستية التي أنشأتها الدولة المصرية أمام معبر رفح، إضافة إلى آليات العبور من منفذي العوجة وكرم أبو سالم.

وأشار مراسل إكسترا نيوز إلى أن هيلين ماكنتي ترأس وفدًا رفيع المستوى، ومن المقرر أن تشمل جولتها زيارة معبر رفح من الجانب المصري لمتابعة دخول شاحنات المساعدات، ثم التوجه إلى مستشفى العريش العام للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمصابين القادمين من قطاع غزة.