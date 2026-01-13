قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية لمعبر رفح

صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال كريم كمال، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح من الجانب المصري، إن محافظة شمال سيناء استقبلت زيارة مهمة لوزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية هيلين ماكنتي، والتي بدأت جولتها الميدانية من مركز الهلال الأحمر اللوجستي بمدينة العريش، برفقة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء. 

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الوزيرة اطلعت على حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها أطقم الهلال الأحمر المصري في استقبال وتنظيم المساعدات الإنسانية القادمة من مختلف دول العالم، سواء عبر ميناء العريش البحري أو مطار العريش الدولي.

وأوضح أن الزيارة تضمنت شرحًا تفصيليًا لآليات استقبال المساعدات، وإعادة ترتيبها وتكويدها، ثم التنسيق المشترك مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، التي تشمل المساعدات الغذائية والطبية والملابس والأغطية والبطاطين، كما تابعت الوزيرة آليات حفظ وتأمين المساعدات داخل المركز اللوجستي، واطلعت على البيانات الخاصة بحركة شاحنات الإغاثة التي تمر عبر المنطقة اللوجستية التي أنشأتها الدولة المصرية أمام معبر رفح، إضافة إلى آليات العبور من منفذي العوجة وكرم أبو سالم.

وأشار مراسل إكسترا نيوز إلى أن هيلين ماكنتي ترأس وفدًا رفيع المستوى، ومن المقرر أن تشمل جولتها زيارة معبر رفح من الجانب المصري لمتابعة دخول شاحنات المساعدات، ثم التوجه إلى مستشفى العريش العام للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمصابين القادمين من قطاع غزة. 

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

