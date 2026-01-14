التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر سقوط أسانسير بشبرا الخيمة

أصدرت جهات التحقيق المختصة بمحافظة القليوبية، قرارًا بالتصريح بدفن جثة الشخص الذي لقي مصرعه، إثر سقوط أسانسير داخل أحد العقارات بمنطقة شبرا الخيمة، عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وقررت جهات التحقيق، تكليف المباحث الجنائية، بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة وظروفها، إلى جانب الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وسؤال شهود العيان للوقوف على تفاصيل الحادث.

بلاغا بالواقعة



وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أسانسير داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

حيث انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، والمصاب لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.