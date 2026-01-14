الرئيس السيسي: الأمن المائي المصري قضية وجودية وأولوية قصوى للأمن القومي

أفادت قناة إكسترا نيوز بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية، وذلك بحضور وزير الخارجية واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن الأمن المائي المصري يمثل قضية وجودية وأولوية قصوى بالنسبة لمصر، مشددًا على ارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري.

كما أكد الرئيس أهمية البناء على الزخم الذي شهدته العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية، بما يسهم في الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار الرئيس السيسي إلى تقديره لحرص الرئيس الأمريكي على إنهاء الحرب في السودان، مؤكدًا دعم مصر لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق.

وشدد الرئيس على الموقف المصري الثابت والداعم لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مع التأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات من شأنها النيل من أمن السودان واستقراره.

من جانبه، أشاد كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية بالدور الذي تقوم به مصر في تعزيز السلم والأمن الإقليميين، مثمنًا التعاون والتنسيق القائم بين مصر والولايات المتحدة في عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.