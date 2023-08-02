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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

أوكرانيا والاتحاد
أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم لأربعاء، إن كييف تعتزم بدء مفاوضات بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام.

وقال “زيلينسكي”، عبر “تليجرام”: "يجب أن نفتح هذا العام مفاوضات بشأن العضوية المستقبلية لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.. ستكون أوكرانيا مستعدة لذلك.. هناك عمل لكل من مجلس الوزراء والبرلمان الأوكراني. يجب اعتماد القوانين التي تشكل جزءًا من بدء المفاوضات على عضويتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي: "نحن نعمل على ضمان أن القمة ستنعقد هذا الخريف. يجب أن تكون هناك أغلبية عالمية في القمة. الخريف قريب جدًا جدًا، ولكن لا يزال هناك وقت للتحضير للقمة وجذب الأغلبية من دول العالم.. وهذا يعتمد على نشاطكم”.

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وأوضح أن الأشهر الستة المقبلة ستصبح مهمة لأوكرانيا على خلفية “موسم سياسي” جديد في البلدان الشريكة.

وقال زيلينسكي: "اليوم لدينا اجتماع طارئ خاص، يمكن للمرء أن يقوله. نشهد أهم ستة أشهر. في غضون شهر، يبدأ موسم سياسي جديد في البلدان الشريكة.. يجب أن يصبح مؤيدًا لأوكرانيا مثل المواسم السياسية السابقة.. هناك وقت للاستعداد".

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا كييف زيلينسكي

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