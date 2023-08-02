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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفراجة.. زيلينسكي يعلن موعد عقد "قمة السلام" العالمية بشأن أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن "قمة السلام" يمكن أن تعقد هذا الخريف.

وقال زيلينسكي، في اجتماع طارئ مع السفراء الأوكرانيين: "نحن نعمل على ضمان أن القمة ستنعقد هذا الخريف. يجب أن تكون هناك أغلبية عالمية في القمة. الخريف قريب جدًا جدًا، ولكن لا يزال هناك وقت للتحضير للقمة وجذب الأغلبية من دول العالم. وهذا يعتمد على نشاطكم”.

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن كييف تود عقد "قمة السلام" العالمية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي، إن الأشهر الستة المقبلة ستصبح مهمة لأوكرانيا على خلفية “موسم سياسي” جديد في البلدان الشريكة.

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وقال زيلينسكي، في اجتماع طارئ مع السفراء الأوكرانيين: "اليوم لدينا اجتماع طارئ خاص، يمكن للمرء أن يقوله. نشهد أهم ستة أشهر. في غضون شهر، يبدأ موسم سياسي جديد في البلدان الشريكة.. يجب أن يصبح مؤيدًا لأوكرانيا مثل المواسم السياسية السابقة.. هناك وقت للاستعداد".

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر ستكون "فترة قرارات مسؤولة لكل من أوكرانيا وأوروبا بأسرها".

زيلينسكي الرئيس الأوكراني كييف أوكرانيا

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