لأول مرة .. روسيا توجه نصيحة هامة لـ زيلينسكي

نصح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالذهاب إلى أوديسا ودنيبروبيتروفسك ولفيف وخاركيف، والاطلاع على نتائج الضربات الروسية والتفكير في ما فعله مع بلده.

وكتب مدفيديف، عبر “تليجرام”: "قال شخص يرتدي قميصًا أخضر متسخًا أن الروس سيشعرون بجدية بنتائج عملهم. إنه غريب الأنف، يفضل الذهاب وإلقاء نظرة على نتائج عمل القوات المسلحة الروسية على الأهداف. في أوديسا، دنيبروبيتروفسك، لفيف، خاركيف، نوفوميخيلوفكا، إليتشيفسك وآخرين بعد الهجمات الإرهابية في أوكرانيا وتساءل عما فعله ببلده!”.

في وقت سابق ، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية عن اشتعال النيران في مستودع نفط بمنطقة أوديسا نتيجة الانفجارات.