البطولة العربية| النصر يطيح بالزمالك.. والرجاء والشباب بالصدارة| ملخص ختام دور المجموعات

شهد ختام دور المجموعات ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية عديد المفاجآت حيث ودع نادي الزمالك المسابقة بعد التعادل مع النصر السعودي بهدف لكل منهما.

فيما تأهلت فرق النصر والشباب السعودي والرجاء المغربي والوحدة الإماراتي الي ربع نهائي البطولة العربية للأندية

بينما ودعت فرق الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.

الكويت وبلوزداد خارج البطولة العربية

تعادل الكويت الكويتي مع شباب بلوزداد الجزائري بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة العربية.

افتتح إسلام بالخير التسجيل لـ شباب بلوزداد بهدف أول في الدقيقة السادسة في شباك الكويت الكويتي فى البطولة العربية للأندية .

واستطاع التونسي طه ياسين الخنيسي، تسجيل هدف التعادل لـ الكويت في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، في البطولة العربية للأندية لينتهي اللقاء بدون فائز.

وبتلك النتيجة، تحصل شباب بلوزداد والكويت على أول نقطة لهما، ليحتلا المركزين الثالث والرابع في المجموعة، وضمنا مغادرة البطولة العربية مسبقًا.

الرجاء يهزم الوحدة



فاز فريق الرجاء المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق زكريا الوردي في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء الوحدة، ليهدي الرجاء نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الرجاء لـ 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز الثاني، وضمنا مسبقًا التأهل لربع النهائي.

النصر يطيح بالزمالك



تعادل نادي النصر السعودي أمام منافسه الزمالك بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت علي ملعب استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وجاء هدف تعادل النصر السعودي عن طريق نجمه العالمي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وكان نادي الزمالك متقدما بهدف زيزو من ضربة جزاء ، وجاء الهدف من ضربة جزاء سددها زيزو على يسار حارس المرمي، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو للتأكد من اصطدام الكرة في يد مدافع النصر .

بهذه النتيجة يخرج نادي الزمالك من البطولة العربية بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتأهل الشباب صاحب المركز الأول في المجموعة والنصر السعودي في المركز الثاني .

الشباب يهزم الاتحاد المنستيري



تأهل فريق الشباب السعودي إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”، وذلك بفوزه على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الشباب لـ 7 نقاط قي صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد الاتحاد المنستيري عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وبذلك ضرب الشباب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور ربع النهائي

