عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

البطولة العربية| النصر يطيح بالزمالك.. والرجاء والشباب بالصدارة| ملخص ختام دور المجموعات

مباراة الزمالك والنصر
مباراة الزمالك والنصر السعودي

شهد ختام دور المجموعات ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية عديد المفاجآت حيث ودع نادي الزمالك المسابقة بعد التعادل مع النصر السعودي بهدف لكل منهما. 
فيما تأهلت فرق النصر والشباب السعودي والرجاء المغربي والوحدة الإماراتي الي ربع نهائي البطولة العربية للأندية 

بينما ودعت فرق الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي البطولة العربية للأندية من دور المجموعات. 

أخبار الأهلي.. فسخ عقد إمام عاشور وإيقاف كهربا وحسين الشحات مهدد بالحبس

سيناريو ميكسيوني يتكرر.. تمرد جديد داخل الأهلي فى ميركاتو الصيف

الكويت وبلوزداد خارج البطولة العربية 

 

تعادل الكويت الكويتي مع شباب بلوزداد الجزائري بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة العربية.

افتتح إسلام بالخير التسجيل لـ شباب بلوزداد بهدف أول في الدقيقة السادسة في شباك الكويت الكويتي فى البطولة العربية للأندية .

واستطاع التونسي طه ياسين الخنيسي، تسجيل هدف التعادل لـ الكويت في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، في البطولة العربية للأندية لينتهي اللقاء بدون فائز.

وبتلك النتيجة، تحصل شباب بلوزداد والكويت على أول نقطة لهما، ليحتلا المركزين الثالث والرابع في المجموعة، وضمنا مغادرة البطولة العربية مسبقًا.

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

الرجاء يهزم الوحدة
 

فاز فريق الرجاء المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق زكريا الوردي في الدقيقة 26 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء الوحدة، ليهدي الرجاء نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الرجاء لـ 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز الثاني، وضمنا مسبقًا التأهل لربع النهائي.

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

غاوي مشاكل| سجلّ "خناقات" حسين الشحات في مباريات الأهلي محليًا وقاريًا

النصر يطيح بالزمالك 
 

تعادل نادي النصر السعودي أمام منافسه الزمالك بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت علي ملعب استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وجاء هدف تعادل النصر السعودي عن طريق نجمه العالمي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.
وكان نادي الزمالك متقدما بهدف زيزو من ضربة جزاء ، وجاء الهدف من ضربة جزاء سددها زيزو على يسار حارس المرمي، بعدما احتسب الحكم ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو للتأكد من اصطدام الكرة في يد مدافع النصر .

بهذه النتيجة يخرج نادي الزمالك من البطولة العربية بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يتأهل الشباب صاحب المركز الأول في المجموعة والنصر السعودي في المركز الثاني .

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

10 مواجهات قوية.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

الشباب يهزم الاتحاد المنستيري 
 

تأهل فريق الشباب السعودي إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”، وذلك بفوزه على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الشباب لـ 7 نقاط قي صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد الاتحاد المنستيري عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وبذلك ضرب الشباب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور ربع النهائي
 

البطولة العربية الزمالك النصر السعودي شباب بلوزداد الكويت الكويتي الرجاء المغربي الوحدة الاماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل من إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة في إقليم أمهرة

التاريخ لن يرحمكم.. ميدو يطالب إدارة الزمالك بالاستقالة فورا

ساديو ماني: ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني

موضوعات متعلقة

بحاجة لفرصة واحدة.. تعليق مثير من الصحافة البرتغالية على مشهد رونالدو وشيكابالا

منافس الزمالك المحتمل.. الرجاء يهزم الوحدة في كأس الملك سلمان

ترشيحاتنا

منذر رياحنة يكشف حقيقة مشاركته في الجزء الثاني من جعفر العمدة

رحيل أوسوريو.. ماذا قال نجوم الكرة على خروج الزمالك من البطولة العربية؟

آلية جديدة لمكافحة انتشار السرطان في الجسم.. كيف يحدث ذلك؟

علامات خطيرة تشير إلى أن أوتار الركبة ضعيفة.. احذر

هل يسعى نتنياهو لتجنب إدانته قضائيا؟.. اعرف التفاصيل

الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة فتاة مجهولة داخل شقة بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر بيرخال.. تاريخ منزل ملك بريطانيا تشارلز للهروب من حر الصيف

ابنة تامر هجرس تثير الجدل بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها.. شاهد

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

فيديو

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ