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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 مواجهات قوية.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

روي فيتوريا
روي فيتوريا

أسفرت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك عن وقوع منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على رأس المجموعة الأولى رفقة منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

ويصطدم منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بنظيره منتخب بوركينا فاسو المنافس الأقوى في المجموعة الأولى بتصفيات مونديال 2026.

وحسم منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة ثم غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط ثم مالاوي و إثيوبيا في المركز الثالث و الرابع برصيد 4 نقاط.

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مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

جيبوتى ‏vs منتخب مصر 16 نوفمبر ‏
منتخب مصر  ‏vs اثيوبيا 21 نوفمبر 2023 
منتخب مصر ‏vs سيراليون 6 يونيو 2024
غينيا بيساو ‏vs منتخب مصر 11 يونيو 2024
بوركينا فاسو ‏vs منتخب مصر 21 مارس 2025
منتخب مصر ‏vs بوركينا فاسو 25 مارس 2025
منتخب مصر ‏vs جيبوتى 4 سبتمبر 2025
إثيوبيا ‏vs منتخب مصر  9 سبتمبر 2025
سيراليون ‏vs منتخب مصر 9 أكتوبر 2025
منتخب مصر vs غينيا بيساو 14 أكتوبر 2025

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وجاءت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كالآتي:
 

المجموعة الأولى: مصر - بوركينا فاسو - غينيا بيساو - سيراليون - إثيوبيا - جيبوتي

المجموعة الثانية: السنغال - الكونغو الديمقراطية - موريتانيا - توجو - السودان - جنوب السودان

المجموعة الثالثة: نيجيريا - جنوب أفريقيا - بنين - زيمبابوي - رواندا - لوسوتو

المجموعة الرابعة: الكاميرون -  كاب فيردي (الرأس الأخضر) - أنجولا - ليبيا- إسواتيني - موريشيوس

المجموعة الخامسة: المغرب - زامبيا - الكونغو - تنزانيا - النيجر - إريتريا

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الجابون - كينيا - جامبيا - بوروندي - سيشل

المجموعة السابعة: الجزائر - غينيا - أوغندا - موزمبيق - بوتسوانا - الصومال

المجموعة الثامنة: تونس - غينيا الإستوائية - ناميبيا - مالاوي - ليبيريا - ساو تاومي

المجموعة التاسعة: مالي - غانا - مدغشقر - أفريقيا الوسطى - جزر القمر - تشاد

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع، مباشرة إلى بطولة كأس العالم 2026، فيما يخوض أفضل 4 منتخبات محتلة لـ المركز الثاني، ملحقًا فيما بينهم للتأهل للمشاركة في الملحق العالمي.
 

منتخب مصر روي فيتوريا تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بوركينا فاسو غينيا بيساو اثيوبيا سيراليون جيبوتي

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