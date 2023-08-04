وفاة تلميذ بأزمة قلبية أثناء حضور حفل زفاف في المنيا

لفظ تلميذ عمره 10 سنوات أنفاسه الأخيره متأثرا بإصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف في إحدي قري مركز العدوة شمال المنيا، وتم نقل جثته إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة العامة التي باشرت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة "عمر.ا" 10 سنوات، تلميذ ومقيم بإحدى قري مركز العدوة، شمال المنيا، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة فرع هيئة الإسعاف، حيث تم نقل جثة التلميذ إلي مشرحة مستشفي العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة وإعداد تقرير طبي بكيفية ووقت حدوث الوفاة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .