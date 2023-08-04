رفع معدلات رضا المواطن.. المنيا تختتم فعاليات برنامج تأهيل مقيمي جائزة التميز

اختتمت محافظة المنيا البرنامج التدريبي "تأهيل مقيمي جائزة التميز الداخلي" للوحدات المحلية تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتنافسية بين الوحدات المحلية من أجل رفع معدلات رضا المواطن، ضمن "جائزة مصر للتميز الحكومي" المنظمة من وزارة التخطيط.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، رئيس لجنة إدارة الجائزة الداخلية للمحافظة وبحضور كل من الدكتور عبد الحكيم رضوان استشاري التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي، والمهندس عبد السلام عبد السميع استشارى التدريب والجودة وعدد من مقيمى جائزة التميز الداخلي بمحافظة المنيا، حيث استمرت فعاليات التدريب على مدار ثلاثة أيام.

تناول البرنامج التدريبي المعايير التي يرتكز عليها نموذج التميز المؤسسي الحكومي متضمنًا 3 محاور رئيسية (محور تحقيق الرؤية -محور الابتكار - محور الممكنات)، بالإضافة إلى التعريف بأدوات التقييم ومراحله بدءً من (التقييم المكتبي -إعداد قائمة -المرشحين المختصرة -الزيارات الميدانية -المقابلات الشخصية) وصولاً إلى لجنة التحكيم التي تعتمد النتائج بهدف تحقيق مهمتها الرئيسية من خلال عمليتي التحسين والتطوير.