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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جسمها مستطيل| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور و الفيديوهات للفنانة نانسي عجرم، وذلك من أحدث ظهور لها وخلال إحيائها حفلا غنائيا في بيروت.

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تألقت نانسي عجرم على المسرح بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض واتسم التصميم بأنه بسيط للغاية وغير مبالغ فيه.

تزينت نانسي عجرم بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من اناقتها وجاذبيتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية.

علق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على إطلالة نانسي عجرم خلال حفلها في بيروت قائلا: "الفستان مش سيئ... بس عادي... يعني جيد و عادي و اكيد عندها ٧٢٥٣٥٢٥٥ خيار اجمل ممكن تختارهم…بدون ال cape حسيته اجمل من مع ال cape."|
تابع: "اللون لابقلها بس خط الخصر تبع الفستان منخفض شوي ف طللع جسمها مستطيل….و بعطي الاطلالة 6.75/10."

 

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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