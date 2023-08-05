بريطانيا ..21 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد العام الماضي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية اليوم نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة البريطانية تقدر أن حوالي 21 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا البلاد دون أن يتم اكتشافهم العام الماضي.

تظهر الأرقام التي قدمها المسؤول الذي لم يذكر اسمه أن حوالي 30 ألف طالب لجوء دخلوا البلاد بوسائل أخرى غير القوارب الصغيرة التي تنقل المهاجرين بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية.



وأوقفت قوات الحدود ما يقرب من 9000 آخرين في المطارات والموانئ وموانئ الدخول الأخرى.

وتقدر الصحيفة أن هذا يترك حوالي 21 ألف مهاجر غير شرعي تسللوا إلى البلاد دون أن يتم اكتشافهم.

علاوة على ذلك ، وصل 54563 مهاجرًا إلى المملكة المتحدة العام الماضي بالقوارب ، على ظهر شاحنات وعبارات ، وتم القبض عليهم من قبل السلطات بعد 72 ساعة من وصولهم.

وقال المصدر لصحيفة التايمز إن هذه الأرقام تشكك في سياسة الحكومة للحد من الهجرة غير الشرعية ، والتي حددها رئيس الوزراء ريشي سوناك كواحدة من أولوياته الخمس لإعادة البلاد إلى الازدهار في عام 2023.