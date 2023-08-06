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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير سياحي: تخفيف رياضة الغوص يحافظ على الشعب المرجانية الموجودة بالبحر الأحمر

رياضة الغوص والشعب
رياضة الغوص والشعب المرجانية

أكد رامي فايز، الخبير السياحي وعضو غرفة المنشات الفندقية للبحر الأحمر، أن الشواطئ المصري بالبحر الأحمر هي مختصة برياضة الغوص، مشيرا إلى أن هناك إقبالا شديدت على رؤية الشعب المرجانية الموجودة في البحر الأحمر.

 

وقال رامي فايز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إنه نعمل على الحفاظ على الشعب المرجانية الموجودة، مؤكدا أنه نحاول تخفيف الضغط لرياضة الغوص على الشعب المرجانية الموجودة  في البحر الأحمر للحفاظ على البيئة البحرية.

 

عائد مادي جيد للدولة المصرية

وتابع  الخبير السياحي وعضو غرفة المنشات الفندقية للبحر الاحمر، أن تكلفة الغوص من حيث المعدات وبدل الغطس مرتفعة، ولكن بنفس الوقت يكون بها عائد مادي جيد للدولة المصرية. 

رامي فايز المنشآت الفندقية البحر الأحمر الشعب المرجانية البيئة البحرية

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