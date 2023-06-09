حقيقة إلغاء الحجوزات في البحر الأحمر بعد حادث القرش

قال رامي فايز عضو مجلس إدارة غرفة فنادق البحر الأحمر، إنه سيتم فتح الشواطئ من جديد يوم الأحد المقبل؛ في حالة عدم وجود أي شيء مقلق بـ شواطئ البحر الأحمر.

وأضاف "فايز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك عملية بحث وتحرٍ في كل الشواطئ الخاصة بالبحر الأحمر خلال الوقت الحالي؛ لمنع تكرار مثل هذا الحادث.

وقال: "موضوع حادثة سمكة القرش هيعدي والحادث عارض ويحدث في أي مكان بالعالم"، مؤكدًا: "لا يوجد إلغاء لأي حجوزات في البحر الأحمر والأمور تسير بشكل جيد وطبيعي".