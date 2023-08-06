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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوندوجان أفضل لاعب في ألمانيا 2023

إلكاي جوندوجان
إلكاي جوندوجان

توج إلكاي جوندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي المنتقل حديثا إلى برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا عام 2023، المُقدمة من صحيفة “كيكر” الألمانية.

وأجرت صحيفة “كيكر” الألمانية تصويتًا بمشاركة الصحفيين عن أفضل لاعب ومدرب في ألمانيا هذا العام.

وحصل جوندوجان على أفضل لاعب في ألمانيا بعد حصوله على ١٩٨ نقطة، بينما حل نيكولاس فولكروج، لاعب فريق فيردر بريمن في المركز الثاني بعد حصوله على ٨٨ نقطة.

وتوج أورس فيشر بجائزة أفضل مدير فني في ألمانيا هذا العام، خاصة بعد الأداء المُبهر الذي قدمه مع فريق يونيون برلين، في الموسم المنقضي، والذي ساهم في أن الفريق سيشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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