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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تدين استشهاد فلسطيني على يد مستوطنين يهود وتصف الحادث بـ الإرهابي

واشنطن
واشنطن

أدانت واشنطن استشهاد  فلسطيني على يد مستوطنين يهود مشتبه بهم على أنه إرهاب، بلغة حادة بدا أنها تعكس حالة إحباط الولايات المتحدة من تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة في ظل حكومة إسرائيل اليمينية المتشددة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مستوطنين اثنين في حادث يوم الجمعة الماضية قرب قرية برقة، وطبقاً للفلسطينيين ، فقد كانوا جزءًا من مجموعة ألقت الحجارة وأضرمت النار في السيارات ، وعندما واجههم القرويون ، أطلقوا النار على شاب يبلغ من العمر 19 عامًا وأصاب عددًا آخر.

وصفت النتائج الأولية للجيش الإسرائيلي الحادث بأنه مواجهة تصاعدت مع سقوط ضحايا من الجانبين. وقال محامي دفاع إن المستوطنين - الذين غاب أحدهم عن جلسة المحكمة بسبب إصابة في الرأس - تصرفوا دفاعا عن النفس.

اتهمت الدولة في توجيه الاتهام ، الذي حصلت صحيفة هآرتس على نسخة منه ، المستوطنين بارتكاب 'قتل متعمد أو غير مبالاة' بدوافع عنصرية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان في ساعة متأخرة من مساء السبت 'ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطنون إسرائيليون متطرفون أمس وأسفر عن مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما' ودعت إلى 'المساءلة والعدالة الكاملة'.

وسط تزايد الهجمات على مجتمعاتهم من قبل فلسطينيين مسلحين بالبنادق أو الحجارة أو القنابل الحارقة ، قام المستوطنون مرارًا وتكرارًا بشن هجمات في قرى الضفة الغربية ، مما تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات. وكان من بين ضحاياهم فلسطينيون يحملون جنسية أمريكية مزدوجة.

وصدر بيان وزارة الخارجية بشأن البرقع تزامنا مع بيان يدين الهجوم الفلسطيني المسلح الذي أسفر عن مقتل ضابط أمن في تل أبيب باعتباره إرهابا.

شعرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية بقلق شديد من أي مقارنات بين التشدد الإسرائيلي والفلسطيني.

وقال وزير الشرطة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على مواقع التواصل الاجتماعي إن رماة الحجارة الفلسطينيين في البرقع 'حاولوا قتل اليهود' وإنه يتوقع أن يتم التحقيق معهم بشكل كامل.

والضفة الغربية من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون لاقامة دولة. وتعثرت المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل لتحقيق هذه الغاية منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، مما أدى إلى تعزيز المتشددين في كلا الجانبين.

وفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي ، فإن معدل هجمات المستوطنين أو مؤيديهم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قد تضاعف هذا العام مقارنة بعام 2022.

قال النائب المعارض بيني غانتس ، وزير الدفاع السابق ، على منصة الرسائل X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter: 'نحن نواجه تطورًا خطيرًا لإرهاب قومي يهودي'.

'مهما حدث في برقة ، فإنه ينضم إلى عدد كبير من الأحداث التي عانت منها قواتنا الأمنية من خلال الاضطرار إلى ملاحقة الإسرائيليين بدلاً من حمايتهم'.

الضفة الغربية المحتلة الشرطة الإسرائيلية الولايات المتحدة بيان وزارة الخارجية بنيامين نتنياهو تنياهو

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