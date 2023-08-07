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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة "بلدي أمانة" تنجح في استهداف 900 مواطن بمدينة سفاجا

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نجح المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر في تنفيذ فعاليات حملة "بلدي أمانة" بمدينة سفاجا، والتي امتدت لطرق الأبواب بهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين. وقد شهدت الحملة مشاركة رائدات المجلس القومي للمرأة، مما ساهم في تعزيز نجاحها وتحقيق أهدافها.

تمكنت الحملة من استهداف 900 من السيدات والرجال والأطفال في مدينة سفاجا، حيث تم تنفيذ 500 زيارة ميدانية للتواصل مع المجتمع وتبادل الآراء والأفكار. وتأتي هذه الحملة في إطار جهود المجلس لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.

ركزت الفعاليات على توضيح دور المشروعات القومية الكبرى في تحسين البنية التحتية للمدينة وتطوير الخدمات العامة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنات والمواطنين. كما تم تسليط الضوء على دور المرأة في بناء المجتمع والمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار.

أبدى المشاركون إعجابهم بجهود الحملة والتزامها في تحقيق أهدافها، مشيرين إلى أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين المجتمع والمؤسسات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة. وأعربوا عن تطلعهم لمزيد من الحملات التوعوية والمشاركة المجتمعية في المستقبل.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر في تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، ومساهمته في بناء مستقبل أفضل للمجتمع بأكمله. وتسعى الحملة لتكريس قيم التعاون والمشاركة وتعزيز الوعي المجتمعي نحو التحديات التي يواجهها المجتمع وكيفية التغلب عليها في إطار التنمية المستدامة.

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