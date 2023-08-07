من على البحر.. محمد شريف يتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك اللاعب محمد شريف متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر شريف في الصورة خلال عطلته الصيفية من علي البحر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أكد أحمد حسام (ميدو) أن محمد شريف مهاجم الأهلي مهم جداً للفريق الأحمر وبقاءه سيكون مهماً لخط الهجوم.



وأشار ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن التعاقد مع رضا سليم جناح الجيش الملكي المغربي سيهدد ثنائي الفريق الأحمر أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر.



وأضاف:" عبد القادر أو طاهر أحدهما سيتحرك هذا الصيف لأنهما لن يكونا في حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر".



وأوضح أنه يتوقع أيضاً تفكير محمد الضاوي (كريستو) جناح الأهلي في الرحيل لعدم حصوله على الفرصة.