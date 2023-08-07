تحذير عاجل من فرنسا إلى مواطنيها في النيجر

حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، من جميع أنواع السفر إلى النيجر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الخارجية الفرنسية، على موقعها الالكتروني: “يجب أن يكون المواطنون الفرنسيون في النيجر يقظين للغاية".

وشددت على أنه "من الضروري الحد من السفر، والابتعاد عن أي تجمعات، والإبقاء على علم بكل مستجدات بالوضع"

وقد قررت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" تعليق رحلاتها الجوية إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية اليوم الإثنين، إنها علقت الرحلات الجوية من وإلى واجادوجو ببوركينا فاسو وباماكو بمالي ونيامي بالنيجر حتى 11 أغسطس، بعد أن أغلق المجلس العسكري في النيجر مجاله الجوي.

وأضاف متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية أن الشركة تتوقع أن تكون هناك أوقات طيران أطول في المطارات الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

وكان المجلس العسكري في النيجر أعلن اليوم الإثنين، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر.