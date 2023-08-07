الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بدمنهور.. الجمعة

تطلق دار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ونائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمدينة دمنهور والتي تقام خلال الفترة من الجمعة 11 حتى الاثنين 14 أغسطس الجاري، بالساحة الخارجية لمسرح أوبرا دمنهور.

وقال رئيس دار الأوبرا الدكتور خالد داغر- في بيان اليوم /الاثنين/- إن المهرجان يأتي ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للأوبرا والهادف إلى استثمار هذه الفترة في تقديم مواد فنية جادة ومتنوعة بمختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أنه تقرر طرح تذاكر العروض بأسعار رمزية ومخفضة لجذب أكبر عدد من الجمهور سعيا لتنفيذ خطط الارتقاء بالذوق الفنى وتنمية وتطوير الوعي.

ولفت داغر إلى أن الليلة الأولى تشهد حفلا لفريق على مر الأجيال، ويتضمن باقة مختارة من مؤلفات وأعمال نجوم زمن الفن الجميل، لافتا إلى أن ترتيب الفعاليات على التوالي يشمل حفلات لكل من فريق كورال كيان بقيادة المايسترو أحمد الرياني، فصل الغناء العربي بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية والمنشد أحمد العمري وفرقته.