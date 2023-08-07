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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توتا وغادة عادل في العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا.. شاهد

محمد عبد الرحمن وغادة
محمد عبد الرحمن وغادة عادل

وصل منذ قليل النجوم محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل الي العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا .

كما حضر العرض عمرو رمزي و حسن ابو الروس .

وحرصت والده فرح الزاهد ؛ على دعم ابنتها والحضور الي العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا، كما حرصت شقيقتها الصغرى نور على الحضور ؛ في العرض الذي يقام حاليا في مول مصر .

فرح الزاهد

كشفت الفنانة فرح الزاهد عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم البطة الصفرا والذى من المقرر عرضه فى أغسطس الحالى.

وقالت فرح الزاهد فى تصريح خاص لـ صدى البلد : سعيدة بمشاركتى فى تجربتي الثانية بالسينما من خلال فيلم "البطة الصفرا"، والذى يجمعنى بعدد من النجوم الكبار منهم محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل ومحمود حافظ وعمرو رمزى، حسن أبو الروس، والفيلم تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، الذى رشحنى للدور بعد أن شاهد لى أحد أعمالى، وهى تجربة جديدة ومختلفة عن الذى قدمته فى فيلم "شوجر دادى"، والذى كنت اتحسس فيه طريقى بالسينما، وتعلمت من هذه التجربة الكثير الذى افادنى على المستوى الشخصى والمهنى أيضا، وحتى تجربتى الثانية "البطة الصفرا" تعلمت منها أيضا لاننى من الشخصيات التى تحب أن تطور من نفسها وتنتقد آدائها باستمرار حتى يمكن ان استفيد منه فى التجارب القادمة.

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فرح الزاهد والبطة الصفرا

وطرح الفنان محمد عبد الرحمن توتا، البوستر الرسمي لفيلم “البطة الصفرا”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق محمد عبدالرحمن على البوستر، قائلا: “توكلنا علي الله انتظرونا فيلم البطة الصفرا قريبًا بجميع دور العرض”.

وانتهى صناع فيلم “البطة الصفرا” من تسجيل ثلاث أغانٍ خاصة بالفيلم سيتم طرحها كمواد دعائية للفيلم، بالإضافة لوجودها ضمن أحداثه.

الأغاني الثلاثة كلها من كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

الأغاني الثلاثة بأصوات النجوم عبد الباسط حمودة وأحمد أمين، وهو أحد ضيوف الشرف بالعمل، والأغنية الثالثة للمطرب الصاعد أحمد الخطيب.

وانتهى المخرج عصام نصار من تصوير الفيلم منذ أسبوعين.

ويلعب بطولة فيلم “البطة الصفرا”، النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.د

العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا
البطة الصفرا الفنان محمد عبد الرحمن الفنان محمد عبد الرحمن توتا الفنانة فرح الزاهد العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا المخرج عصام نصار حسن أبو الروس

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