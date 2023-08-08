أمطار رعدية وعواصف ترابية على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث يكون الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويبقى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وخلال ساعات الليل، يكون طقس اليوم مائلا للحرارة رطب على الأنحاء كافة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن استمرار الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة يتسبب في زيادة الشعور بحرارة الطقس على مدار اليوم.

ويشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح على المدن المطلة على البحر المتوسط، وتحديدا (مطروح- العلمين- الإسكندرية)، حيث تصل سرعة الرياح من 30 إلى 50 كم/س، ويتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط وعلى الشواطئ ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر، خلال الطقس اليوم، فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر.

درجات الحرارة ومناطق الأمطار

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26 درجة.

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30 درجة.

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26 درجة.

جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 31 درجة.

وتشهد مناطق جنوب البلاد، خلال الطقس اليوم، نشاطا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق (حلايب وشلاتين- بحيرة ناصر- أبوسمبل- الوادي الجديد) تصل إلى 30كم/س، يصاحب ذلك أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة 20% في نفس المناطق على مدار ساعات اليوم.