عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار رعدية وعواصف ترابية على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث يكون الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويبقى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وخلال ساعات الليل، يكون طقس اليوم مائلا للحرارة رطب على الأنحاء كافة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن استمرار الارتفاع الملحوظ في نسب الرطوبة يتسبب في زيادة الشعور بحرارة الطقس على مدار اليوم.

ويشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح على المدن المطلة على البحر المتوسط، وتحديدا (مطروح- العلمين- الإسكندرية)، حيث تصل سرعة الرياح من 30 إلى 50 كم/س، ويتراوح ارتفاع الموج في البحر المتوسط وعلى الشواطئ ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر.

أما عن حالة البحر الأحمر، خلال الطقس اليوم، فيكون معتدلا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر.

درجات الحرارة ومناطق الأمطار

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26 درجة.

السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30 درجة.

شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26 درجة.

جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 31 درجة.

وتشهد مناطق جنوب البلاد، خلال الطقس اليوم، نشاطا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق (حلايب وشلاتين- بحيرة ناصر- أبوسمبل- الوادي الجديد) تصل إلى 30كم/س، يصاحب ذلك أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة 20% في نفس المناطق على مدار ساعات اليوم.

الطقس الطقس اليوم حالة الطقس اليوم درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

أسرة المتهم بضرب وسحل فتاة المرج تعرض الصلح.. والمجني عليها ترد| تفاصيل مثيرة

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتفقد مسجد السيدة نفسية رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

أمطار رعدية وعواصف ترابية على هذه المناطق.. حالة الطقس اليوم في مصر

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة بعد أعمال الترميم والتطوير

بث مباشر.. افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة النفيسة بعد أعمال التطوير والترميم

نشرة المرأة| أعشاب تخفض الضغط وفوائد مذهلة للبطاطا الحلوة وطرق عمل رولات البيتزا والزلابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ