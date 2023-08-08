عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجلسات مغلقة.. الحوار الوطني يناقش اليوم ملفي التعليم والقضية السكانية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، جلستين متخصصتين لاستكمال مناقشات المحور المجتمعي، ضمن محاور وجلسات الحوارالوطني الممتدة النقاش.

حيث تنعقد ظهر اليوم، جلستين متخصصتين، أحدهما للجنة التعليم، والأخرى للجنة القضية السكانية، لاستكمال المناقشات حول القضايا الملحة بملفي التعليم والسكان.

وانطلقت جلسات الحوار الوطني، لهذا الأسبوع، لتكون مغلقة وغير علنية، لاستكمال المناقشات بين المشاركين من الخبراء والساسة في الحوار الوطني، حيث عقدت أول أمس الأحد، جلستين متخصصتين أيضا، الأولى تحت عنوان “الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي”.

أما الجلسة الثانية هي للمحور السياسي، واستكملت نقاشات قضية “النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

واقعة غريبة.. سعودية ترفع قضية على والدها لهذا السبب وقرار عاجل من المحكمة

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

ترشيحاتنا

الأحد المقبل بدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة ب"سكن مصر" بمدينة العبور الجديدة

الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع "سكن مصر" بمدينة العبور الجديدة

بعد إدانته في قضايا فساد.. محامي عمران خان يتقدم بالطعن على الحكم

كيفية صلاة الصبح لمن نام عن الفجر واستيقظ وقت الضحى؟.. اعرفها بالخطوات

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

أفضل دعاء لتفريج الهموم مستجاب.. احرص عليه وقت الضيق وشاهد النتيجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

فيديو

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ