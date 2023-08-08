الجلسات مغلقة.. الحوار الوطني يناقش اليوم ملفي التعليم والقضية السكانية

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، جلستين متخصصتين لاستكمال مناقشات المحور المجتمعي، ضمن محاور وجلسات الحوارالوطني الممتدة النقاش.

حيث تنعقد ظهر اليوم، جلستين متخصصتين، أحدهما للجنة التعليم، والأخرى للجنة القضية السكانية، لاستكمال المناقشات حول القضايا الملحة بملفي التعليم والسكان.

وانطلقت جلسات الحوار الوطني، لهذا الأسبوع، لتكون مغلقة وغير علنية، لاستكمال المناقشات بين المشاركين من الخبراء والساسة في الحوار الوطني، حيث عقدت أول أمس الأحد، جلستين متخصصتين أيضا، الأولى تحت عنوان “الهوية الوطنية ضمن لجنة الثقافة والهوية الوطنية للمحور المجتمعي”.

أما الجلسة الثانية هي للمحور السياسي، واستكملت نقاشات قضية “النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية”.