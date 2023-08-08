المركزي للتعبئة والإحصاء: المساحة المأهولة تزيد بشكل واضح داخل كافة المحافظات

قال حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن كتيب "مصر في أرقام" يتضمن مؤشرات عن كل الأبعاد المختلفة للبلاد، سواء بيئة واجتماعية وسياسية، فهو يغطي السكان والعمل والزراعة والصناعة والنقل والاقتصاد والدخل والتعليم والبحث العلمي والصحة وغيرهم.

وأضاف "حسين عبد العزيز" خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن المساحة المأهولة تزيد بشكل واضح داخل كافة المحافظات، وذلك دليل على أن المشروعات التنموية والسكنية لا تتم فقط داخل المناطق المركزية، بل داخل كافة المحافظات.

وأكمل: المساحة المأهولة كانت من أحد أسباب وأبعاد المشكلة السكانية، متابعا: الدولة تسعى إلى ضبط معدل الزيادة السكانية، حيث وصل معدل الزيادة الطبيعية إلى 1.6% بدلا من 2.5%.

وأكد على أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بالخصائص السكانية، وبالتالي الارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع بشكل عام.