الأمم المتحدة تستأنف توزيع المساعدات الغذائية في إثيوبيا

أعلن برنامج الغذاء العالمي، اليوم الثلاثاء، استئناف إرسال المساعدات الغذائية إلى إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا بعد شهرين من توقفها إثر اكتشاف الجهات المانحة أن الحكومة الإثيوبية تبيع المساعدات ولا تمنحها للمحتاجين.

وقال برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء إن الإمدادات الإضافية بدأت في تيجراي في إطار عملية مراقبة جديدة، أولاً من خلال "15 كيلوجراماً من أكياس القمح المعبأة مسبقاً لما يزيد قليلاً عن 100 ألف شخص"، وفقا لما أورده موقع "بي بي سي".

وأخبرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي قطعت أيضًا الإمدادات الغذائية عن إثيوبيا في نفس الوقت تقريبًا مع برنامج الأغذية العالمي، الصحفيين يوم الثلاثاء أنه ليس لديها خطط لاستئناف عملياتها.

ويعاني سكان إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا من نقص المساعدات، بسبب قطعها قبل شهرين بعد تحقيق أجرته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي كشفوا فيه تورط الحكومة الإثيوبية في بيع المساعدات الغذائية.