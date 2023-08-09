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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجموعة نهضة مصر تفتح أبواب الفرص أمام الشباب في مجالات الطباعة والسياحة المستدامة

مجموعة نهضة مصر
مجموعة نهضة مصر

حرصًا منها على المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب المصري، واستكمالًا لدورها الريادي في تطوير قطاع التعليم؛ تتيح مجموعة "نهضة مصر" برامج تعليم فني وتقني متخصص في مجالات الطباعة والسياحة؛وذلك عبر مدرستيها "أكاديمية نهضة مصر للطباعة" و"مدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية للسياحة المستدامة"،والتي تنطلق للمرة الأولى هذا العام بمنحة كاملة للطلاب المتقدمين من مجموعة نهضة مصر.

ويأتى توسع مجموعة "نهضة مصر" في قطاع التعليم الفني كخطوة هامة في دعم رؤية الدولة المصرية 2030  التي تتمثل في تعزيز التعليم الفني والتقني الذي يعد جزءًا أساسيًّا من استراتيجية التنمية الاقتصادية من حيث إمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة وتوفير فرص عمل ومحاربة البطالة.

أكاديمية نهضة مصر للطباعة

تعد"أكاديمية نهضة مصر للطباعة" الأولى من حيث هذا التخصص؛حيث تأسست في عام 2015بمطابع دار نهضة مصر بالسادس من أكتوبر، بهدف توفير عمالة ماهرة مدربة في مجال الطباعة للعملبأحدث تكنولوجيا الماكينات المتطورة في كافة مراحل التشغيل.

وتقبل الأكاديمية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية الطلبة ممن أنهوا المرحلة الإعدادية من التعليم الأساسي العام والأزهري، موفرة لهم التعليم المهني في تكنولوجيا الطباعة لمدة ثلاث سنوات، ويتسلم الطلبة بعدها شهادة دبلوم تلمذة صناعية معترفًا بها في الخدمة العسكرية ومعتمدة من وزارتي "الصناعة" و"التربية والتعليم" تؤهلهم للالتحاق بأي من الكليات أو المعاهد الفنية المتخصصة.

وتشتمل الأكاديمية على ثلاثة فروع: الطباعة، والتجليد والتجهيزات الفنية، بالإضافة إلى أكاديمية صيانة ماكينات طباعة؛ وهو التخصص الأول على مستوى مدارس وزارة الصناعة بمناهج تم إعدادها بواسطة متخصصين من الأكاديمية .

وفي عام 2023 طورت نهضة مصر تخصص الإلكترونيات كمادة جديدة ضمن المقرر الدراسي. 

جدير بالذكر،أن أكاديمية نهضة مصر قامت بتخريج ست دفعات انضم منها ما يقرب من 340 طالبًا  للعمل في مطبعة الشركة.

مدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقيةوللسياحة المستدامة

تبدأ الدراسة بمدرسة "نهضة مصر الثانوية  للتكنولوجيا التطبيقية للسياحة المستدامة" لأول مرة مع بدء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسى 2023-2024، وهي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجال السياحة المستدامةوالذي أصبح توجهًا عالميًّا، ويرتكز على تلبية احتياجات سوق العمل فى قطاع السياحة والفندقة، مع الاستخدام الأمثل للموارد البيئية والطبيعية.

وقد تم إعداد مناهج دراسية جديدة وفقًا للمعايير الدولية لتلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.

وتقدم المدرسة ثلاثة تخصصات جديدة فى مجال فنون الطهي، الأغذية والمشروبات، وصيانة المنشآت السياحية. وتصل سنوات الدراسة بالمدرسةإلى ثلاث سنوات،وتقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية (بنين وبنات). ويحصل الطلاب على فرص تدريبية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد والتوظيف للطلبة خلال فترة الدراسة.

ويمكن للطلاب الحصول على دبلومة دولية اختيارية معترف بها في دول الاتحاد الأوروبي لتصدير عمالة مؤهلة للعمل بالخارج.

ويتم التقديم للالتحاق بأكاديمية "نهضة مصر للطباعة"في مقر الأكاديمية بمطابع دار نهضة مصر بالسادس من أكتوبر، بينما يتم التقديم لمدرسة "نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية" للسياحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 

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