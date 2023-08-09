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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يمن الحماقي: الجهاز المصرفي يلعب دورا كبيرا في دعم المشروعات الصغيرة

صدى البلد

قالت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الصندوق السيادي يلعب دورا مهما في توجيه الاستثمارات، ويبحث عن المشروعات التي تحقق ربحية مرتفعة، ومن الضروري معرفة طرق إدارة هذه المشروعات، خاصة الدوائية منها فهي تخضع لتحديد التسعيرة، لذلك يجب التعامل معها بأسس معينة تضمن بقائها و تنميتها و تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد ككل.

 

و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان الجهاز المصرفي يلعب دورا كبيرا في دعم المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، بالإضافة إلي أن أصحاب هذه المشروعات يقومون بابتكار نظم اجتماعية تساعدهم في جمع الاموال كنظام "الجمعية"، لذلك على الدولة أن تدعمهم فنيا، لأن معظمهم لا يمتلكون قدرة الانفاق على دراسات الجدوى، والجزء الفني من المهم دعمه من جانب الدولة لنجاح واستمرار هذه المشروعات.

وأشارت إلى أن الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة ضروري، حيث أن هناك مبادرات كبيرة تقدم لهم الدعم و تساندهم ولكن يجب أن يتم التنسيق  و التواصل بين أصحاب المشروعات الصغيرة و هذه المبادرات.

وأشادت "الحماقي" بمبادرة بنكي الأهلي ومصر في اطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي وصلت إلى نتائج جيدة، كما أن الاهتمام بمشاركة المشروعات الصغيرة في التصدير أمر لابد منه خصوصا أن نسبة مشاركتها لا تتعدى 6% .

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