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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة عدد قياسي.. الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة يتسبب في مأساة بـ كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن 27 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الحر في كوريا الجنوبية منذ نهاية مايو، وهو أعلى رقم منذ عام 2018.

وأوضحت الوكالة، أن ما مجموعه 27 شخصًا توفي من أمراض يشتبه في أنها مرتبطة بالحرارة بين 20 مايو و 8 أغسطس، مشيرة إلي أن “هذا هو أعلى رقم منذ عام 2018، عندما توفي 48 شخصًا بسبب الحر في البلاد خلال نفس الفترة”.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة، بما في ذلك 27 شخصًا ماتوا خلال هذه الفترة، 2085، وهو أيضًا الأعلى منذ عام 2018.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة قد يرتفع أكثر حيث سيتم جمع البيانات حتى سبتمبر.

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تشهد كوريا الجنوبية موجة حرارة هائلة لأكثر من أسبوعين، مع ارتفاع درجات حرارة الهواء إلى 38 درجة مئوية في بعض المناطق.

كوريا الجنوبية موجة الحر ارتفاع درجات الحرارة

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