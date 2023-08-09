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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلف الكواليس.. فوضى في البيت الأبيض بسبب الوضع على الجبهة الأوكرانية

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الفوضى تسود البيت الأبيض بسبب الوضع على الجبهة الأوكرانية.

وقال ماكجريجور: "خلف الكواليس في واشنطن، هناك مناقشات نشطة حول مخرج من الصراع الأوكراني قبل أن تزداد الأمور سوءًا".

وأضاف: “لن تذهب روسيا إلى أي مكان، لكن أوكرانيا قد تختفي”.

وقال مكجريجور: "بالنسبة إلى كييف، كل شيء سيء للغاية، حتى لو أرسلت الولايات المتحدة مقاتلات أو دبابات من طراز إف-16، فلن يغير ذلك أي شيء. حان الوقت للقول إن البيت الأبيض كان مخطئًا".

وأمس، قال ماكجريجور، إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لمناقشة اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، لأن هذا سيكون بمثابة اعتراف بهزيمتهما في الصراع.

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وكشف ماكجريجور، عن أن "المفاوضات ستكون بمثابة اعتراف بالهزيمة الكاملة. كل شيء كان يقوم على حقيقة أن روسيا بلد متخلف يجب تدميره... كيف تتخلى عن هذه التصريحات وتظهر أنك كنت مخطئا؟”

ماكجريجور البيت الأبيض روسيا أوكرانيا

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