اعتراف أمريكي بفشل توقعات الهجوم المضاد الأوكراني.. لم ينجح ضد روسيا

قال جون كيربي، منسق الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة تدرك أن الهجوم المضاد الأوكراني ضد روسيا لا يتقدم بالسرعة المتوقعة.

وذكر كيربي لشبكة “سي إن إن”: "حتى الأوكرانيون، بمن فيهم الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي، قالوا إنهم لن ينتصروا بالسرعة التي يريدونها".

وتابع كيربي: "إنه تطور قتالي بطيء ولا يخلو من الصعوبات، لكنهم يواصلون المحاولة، هناك قتال نشط على طول تلك الجبهة، وهم يحاولون بالتأكيد المضي قدمًا"، لكنه تساءل عن مدى استمرار القتال ومتى سينتهي.

وتأتي تعليقاته في أعقاب تقييمات متزايدة من المسئولين الغربيين حول قدرة القوات الأوكرانية على استعادة أراضٍ كبيرة، مشككين في تمكن أوكرانيا من تحقيق ذلك.

وفي مقطع فيديو نشره مكتبه يوم أمس، الثلاثاء، أقر زيلينسكي بأن الهجوم المضاد ليس سهلاً وأنه "ربما يحدث بشكل أبطأ" مما كان يأمل البعض.

فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية لأوكرانيا، قال كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري إلى كييف، بما في ذلك معدات إزالة الألغام وذخيرة المدفعية وأنظمة الصواريخ عالية الحركة.

