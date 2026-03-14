محافظ أسوان يشكر الشباب المشاركين بمبادرة أسوان بشبابها أجمل.. شاهد

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خالص شكره وتقديره للشباب المشاركين فى مبادرة " أسوان بشبابها أجمل "، وذلك تقديراً لما قدموه من نموذج مشرف للعمل الوطنى والتطوعى عقب إطلاق المبادرة ، والتى شهدت تنفيذ أعمال مكثفة للنظافة العامة بمختلف الشوارع والمداخل المؤدية إلى العمارات السكنية بمنطقة السيل الجديدة .

وأشاد محافظ أسوان بروح التعاون والعمل الجماعى التى تحلى بها الشباب والفتيات المشاركون فى المبادرة ، مؤكداً أن هذا التكاتف المجتمعى أسهم فى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع ، وظهر ذلك بوضوح فى مستوى النظافة والتحسن الملحوظ بالمظهر الحضارى للمنطقة ، فضلاً عن تحفيز وتشجيع أهالى وشباب وأطفال السيل بالمشاركة الإيجابية فى المبادرة ، وهو الهدف الآسمى الذى نستهدف منه تنفيذ مثل هذه المبادرات المجتمعية .

أسوان بشبابها أجمل

وأكد المهندس عمرو لاشين بأن هذه المبادرة تمثل بداية قوية لسلسلة من المبادرات المجتمعية الهادفة التى تسعى إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعى والمشاركة المجتمعية بين الشباب، بما يتواكب مع إستراتيجية أسوان 2040 الداعمة لدور العمل الأهلى فى تحقيق التنمية المستدامة والإرتقاء بجودة الحياة للمواطنين داخل مختلف المناطق السكنية بالمحافظة .

وأشار عمرو لاشين إلى أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل لكافة المبادرات الشبابية والمجتمعية التى تستهدف خدمة المواطن الأسوانى داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لزهرة الجنوب ، وبما يعكس وعى شبابها وحرصهم على المشاركة الفاعلة فى بناء مجتمعهم .