بسبب أحداث النيجر.. وزير الخارجية الإيطالي: إفريقيا ليست بحاجة لحروب أخرى

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن أفريقيا ليست بحاجة إلى حروب أخرى، في إشارة إلى الانقلاب العسكري في النيجر وتزامنا مع انعقاد قمة دول غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" لبحث الأزمة.

وأعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، التأكيد على أهمية تبني الحل الدبلوماسي لأزمة النيجر، قائلا في مقابلة نشرتها صحيفة "إل الجورنالي" الإيطالية اليوم الخميس "كنا أول من قال إنه هناك حاجة إلى التركيز على الحل الدبلوماسي، حتى لو تطلب ذلك وقتا طويلا"، مجددا رفضه لتدخل عسكري أوروبي لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وأضاف "الآن ساد الخط الإيطالي، لسنا بحاجة لمزيد من الحروب، فهناك الكثير من الحروب بالفعل في القارة الافريقية".

وتعقد اليوم الخميس قمة دول "إيكواس" لبحث التعامل مع الانقلاب العسكري في النيجر، والذي بدأ في 26 يوليو الماضي باحتجاز الرئيس محمد بازوم، من قبل عبد الرحمن تشياني، قائد الحرس الرئاسي.