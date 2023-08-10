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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الصحة العالمية يكشف حقيقة ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس منظمة الصحة
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم

كشف رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، عن حقيقة استعداده الترشح إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

واستبعد رئيس منظمة الصحة العالمية الذي يحمل الجنسية الإثيوبية وينتمي إلى عرقية تيجراي، الترشح إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة وخلافة البرتغالي أنطونيو جوتيرش، مشيرا إلى أنه سيقود حملة من أجل أن تتولى امرأة هذا المنصب.

وقال "أدهانوم" في مقابلة مع "بلومبيرج نيوز" عندما سئل عن طموحاته: "لا على الإطلاق، إنه أمر محرج حقا ألا يكون لدينا سكرتيرة عامة، حتى الآن لدينا تسعة أمناء عامين وليس لدينا امرأة واحدة. لماذا؟".

وأضاف أن سببا آخر لعدم ترشحه هو أنه منذ أن أصبح وزيرا للصحة في إثيوبيا عام 2005، عمل باستمرار في عطلات نهاية الأسبوع وبالكاد كان يقضي أي عطلة، ونظرا للتوترات التي تعرضت لها منظمة الصحة العالمية على مدار جائحة كورونا، فقد أمضى 24 يوما فقط من الإجازة في ست سنوات ويريد قضاء المزيد من الوقت مع العائلة.

وتلقى تيدروس مؤخرا دعوات متزايدة له ليحل محل أنطونيو جوتيريش، الأمين العام الحالي للأمم المتحدة ، الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه في ديسمبر 2026 ، وفقا لأشخاص مطلعين على الوضع.

وأعاد أعضاء منظمة الصحة العالمية انتخاب تيدروس لولاية ثانية مدتها خمس سنوات كمدير عام لوكالة الصحة العامة الرائدة في العالم في مايو 2022، وجاء تعيينه على الرغم من الجهود التي تبذلها إثيوبيا لعرقلة ترشيحه بسبب دعمه المزعوم لتحرير تيجراي الشعبي. 

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