النفاق الأمريكي الأوروبي.. يحرمون الجوعى من القمح ويلتهمون اليورانيوم الروسي لمفاعلاتهم النووية

تستورد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون كميات هائلة من الوقود والمركبات النووية من روسيا، مما يوفر لموسكو مئات الملايين من الدولارات من الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الذي تشن فيه الحرب على أوكرانيا.

ووفقا لما نشره تقرير للأسوشيتد برس، أثارت المبيعات، التي تعتبر قانونية وغير خاضعة للعقوبات، قلق خبراء حظر انتشار الأسلحة النووية والمسؤولين المنتخبين الذين يقولون إن الواردات تساعد في تمويل تطوير ترسانة موسكو النووية وتعقّد الجهود المبذولة للحد من قدرات روسيا في شن الحرب.

وأضاف التقرير أن الاعتماد على المنتجات النووية الروسية - التي تُستخدم في الغالب لتزويد المفاعلات المدنية - يترك الولايات المتحدة وحلفاءها عرضة لنقص الطاقة إذا قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الإمدادات.

قال هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسة حظر الانتشار ومقره واشنطن: هل علينا أن نعطي المال للأشخاص الذين يصنعون الأسلحة؟ إذا لم يكن هناك قانون واضح يمنع مزودي الطاقة النووية من استيراد الوقود من روسيا التي تعتبر الأرخص، فمن الطبيعي أنهم سيقومون بذلك.

جدير بالذكر أن روسيا باعت منتجات نووية بنحو 1.7 مليار دولار لشركات في الولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا لبيانات تجارية وخبراء. حدثت عمليات الشراء في الوقت الذي فرض فيه الغرب عقوبات صارمة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا عام 2022، مما منع واردات المواد الأساسية الروسية مثل النفط والغاز.

وبالرغم من ذلك، كان الغرب مترددًا في استهداف الصادرات النووية الروسية، لأنها تلعب أدوارًا رئيسية في استمرار تشغيل المفاعلات. زودت روسيا الصناعة النووية الأمريكية بنحو 12٪ من اليورانيوم الذي تحتاجه العام الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. أبلغت أوروبا عن حصولها على حوالي 17٪ من اليورانيوم الذي تحتاجه عام 2022 من روسيا.

من المتوقع أن ينمو الاعتماد على الطاقة النووية مع تبني الدول لبدائل الوقود الأحفوري. لا تنتج محطات الطاقة النووية أي انبعاثات، على الرغم من أن الخبراء يحذرون من أن الطاقة النووية تأتي مع خطر انهيار المفاعلات والتحدي المتمثل في كيفية تخزين النفايات المشعة بأمان.

جدير بالذكر أن هناك حوالي 60 مفاعلاً قيد الإنشاء حول العالم، و300 مفاعل أخرى في مراحل التخطيط. والعديد من الدول الثلاثين التي تولد الطاقة النووية في حوالي 440 محطة تستورد المواد المشعة من شركة الطاقة الروسية روساتوم المملوكة للدولة والشركات التابعة لها.

تتصدر شركة روساتوم الروسية العالم في تخصيب اليورانيوم، وتحتل المرتبة الثالثة في إنتاج اليورانيوم وتصنيع الوقود، وفقًا لتقريرها السنوي لعام 2022.

قامت شركة روساتوم الروسية، التي تقول إنها تبني 33 مفاعلًا جديدًا في 10 مقاطعات، والشركات التابعة لها، بتصدير ما قيمته 2.2 مليار دولار من السلع والمواد المتعلقة بالطاقة النووية العام الماضي، وفقًا لبيانات رسمية.

قال الرئيس التنفيذي لشركةروساتوم، إن الأعمال الأجنبية للشركة يجب أن تبلغ 200 مليار دولار على مدى العقد المقبل. يوفر هذا العمل المدني المربح أموالًا بالغة الأهمية لمسؤولية روساتوم الرئيسية الأخرى: تصميم وإنتاج الترسانة النووية الروسية، كما يقول الخبراء.

ناشد المسؤولون الأوكرانيون زعماء العالم لمعاقبة روساتوم لقطع أحد مصادر التمويل المهمة الأخيرة لموسكو ومعاقبة بوتين على شن الغزو. ضغط الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مرة أخرى على القادة الغربيين لاستهداف روساتوم بعد أن استولت القوات الروسية على محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية.

قال زيلينسكي في مايو: "أوكرانيا لا تفهم سبب عدم فرض عقوبات على روساتوم وقيادتها، عندما يواصل ممثلو هذه الشركة احتلال محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية وتعريض أمننا العام للخطر".

يقول دعاة الطاقة النووية إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ستواجه صعوبة في قطع واردات المنتجات النووية الروسية. تنتج صناعة الطاقة النووية الأمريكية، التي تستخدم وقودها إلى حد كبير، حوالي 20٪ من الكهرباء في الولايات المتحدة.

تعود أسباب هذا الاعتماد إلى عقود. قال الخبراء إن صناعة اليورانيوم الأمريكية تعرضت لضربة بعد اتفاق عام 1993 لحظر انتشار الأسلحة النووية والذي أسفر عن استيراد يورانيوم رخيص الثمن يستخدم في صنع الأسلحة من روسيا.

أوروبا في مأزق إلى حد كبير لأن لديها 19 مفاعلا روسي التصميم في خمس دول تعتمد بشكل كامل على الوقود النووي الروسي. ولدى فرنسا أيضًا تاريخ طويل في الاعتماد على اليورانيوم الروسي المخصب.

أنفقت أوروبا ما يقرب من 828 مليون دولار العام الماضي على منتجات الصناعة النووية الروسية - بما في ذلك عناصر الوقود والمفاعلات النووية والآلات - وفقًا لمكتب الإحصاء الأوروبي.

تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات لفطم نفسها عن اليورانيوم الروسي. في وقت مبكر من الصراع في أوكرانيا، رفضت السويد شراء الوقود النووي الروسي. ألغت فنلندا، التي تعتمد على الطاقة الروسية في اثنين من مفاعلاتها الخمسة، اتفاقًا مليئًا بالمتاعب مع روساتوم لبناء محطة جديدة للطاقة النووية.

غير واضح حتي الأن كيف ستتعامل المجر وفرنسا مع هذه القضية. ولم تبد فرنسا استعدادها لإغلاق حنفية اليورانيوم الروسية. وتعتمد المجر، التي تحافظ على علاقات وثيقة مع روسيا، بشكل كامل على موسكو لتوفير الوقود لمحطة الطاقة النووية المكونة من أربعة مفاعلات.

قال الخبراء إن تلك المفاعلات ستعتمد بشكل كامل على الوقود النووي الروسي لسنوات، إن لم يكن لعقود، قادمة.