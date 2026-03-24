بملابس كاجوال.. درة تتألق رفقة زوجها فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة درة زروق ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتالقت درة، فى الصور باطلالة ملفتة كاجوال وظهرت رفقة زوجها.

اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز درة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد درة في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وقد هنأت الفنانة درة زروق متابعيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وشاركت صورة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

