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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته.. تعرف على الاسم الحقيقي لـ نور الشريف

نور الشريف
نور الشريف

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان نور الشريف، والذى وافته المنية يوم 11 من شهر أغسطس عام 2015 بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

الاسم الحقيقي لنور الشريف

اشتهر الفنان الراحل باسم سينمائى وهو نور الشريف والذى أطلق عليه منذ الصغر، حيث أن الاسم الحقيقي له هو محمد جابر محمد عبد الله، إلا أن جده لوالده أطلق عليه اسم نور كنوع من أنواع الدلع، واستمر الاسم معه واشتهر به داخل الوسط الفني.

 

 

نبذة عن نور الشريف 

قدم نور الشريف على مدار مسيرته الفنية التي بدأت بالسينما وعدد من المسلسلات الإذاعية في الستينات، أبرزها فيلم قصر الشوق ولا تطفيء الشمس، ونادية وبئر الحرمان. 

 

ترك نور الشريف إرثا دراميا كبيرا، مازال محتفظا بمكانته في قلوب الجمهور والمشاهدين، وعلى رأسها مسلسلي عائلة الحاج متولي، ولن أعيش في جلباب أبي، العطار والسبع بنات.

 

حققت جميع أعمال نور الشريف نجاحا ومشاهدات كبيرة حتى اليوم، خاصة مسلسل عائلة الحاج متولى ولن أعيش فى جلباب أبي الذى لازال يعرض على العديد من القنوات الفضائية وله الكثير من المتابعين.

 

أعمال نور الشريف فى السينما 

وقدم نور الشريف الكثير من الأعمال الفنية وعلى مستوى السينما قدم فيلم الحفيد والكل عاوز يحب وابن الليل والأنثي والذئاب ودائرة الانتقام وشلة الأنس والعار وجري الوحوش والبعض يذهب للمأذون مرتين وحبيبي دائما وضربة شمس وأهل القمة وغريب فى بيتي.

 

أعمال نور الشريف فى التليفزيون

كما قدم نور فى الدراما الكثير من الأعمال المختلفة ومنها مسلسل الدالي بأجزائه الثلاثة ومسلسل لنأعيش فى جلباب أبي وعائلة الحاج متولى وعرفة البحر وخلف الله والرحايا ومتخافوش وحضرة المتهم أبي والعطار والسبع بنات وهارون الرشيد.

نور الشريف وفاة الفنان الكبير نور الشريف ذكرى وفاة الفنان الكبير نور الشريف محمد جابر

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