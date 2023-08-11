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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبر حزين تعلنه ابنة رئيس النيجر عن وضعه الصحي

صدى البلد

قالت ابنة رئيس النيجر لصحيفة الجارديان البريطانية، إن الرئيس المخلوع وعائلته محتجزون في ظروف غير إنسانية على أيدي خاطفيهم العسكريين، الذين قطعوا الكهرباء عن المقر الرئاسي، ما تركهم يفقدون وزنهم بسرعة حيث يتعفن الطعام في الثلاجة.

قالت زازيا بازوم، التي كانت تقضي إجازة في فرنسا عندما احتجز الحرس الرئاسي الشهر الماضي محمد بازوم، إنها على اتصال هاتفي شبه يومي مع والدها ووالدتها وشقيقها، الذين تقول إنهم يعيشون دون مياه نظيفة ويعتمدون على إمدادات من الأرز والمعكرونة، على الرغم من نفاد الوقود من فرن الغاز.

 

قالت عبر الهاتف من باريس: "وضع عائلتي صعب للغاية في الوقت الحالي". "إنهم يبقون في الظلام، والطقس في النيجر شديد الصعوبة. لذلك من المحزن جدًا أنهم دائمًا ما يكونون في الظلام والمنزل حار جدًا. 

 

وأضافت أن العائلة مستمرة في النضال، ولكن من الصعب بالنسبة لي أنا وأشقائي في الخارج رؤية عائلتنا في هذا الموقف و لا يمكنهم الخروج . 

 

زازيا بازووم، تبلغ من العمر 34 سنة، تدربت كمحامية مصرفية لكنها تعمل مع والدتها الحاجة هديزا بازوم لمؤسسة السيدة الأولى نور، التي تعمل في قطاعي الصحة والتعليم في النيجر.

 

فشلت الجهود الدولية في الضغط بنجاح على المجلس العسكري للإفراج عن والدها، الزعيم المنتخب ديمقراطياً في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

 

عين الجنرال عبد الرحمن تياني وحلفاؤه وزراء في حكومة جديدة هذا الأسبوع، في إشارة إلى نيتهم البقاء في السلطة.

 

أمر قادة الكتلة الإقليمية القوية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، يوم الخميس، بتفعيل قوتها الاحتياطية في خطوة يُنظر إليها على أنها ضغط على المجلس العسكري للتنحي. ودعت هيئة الاتحاد الأفريقي، يوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى إنقاذ حياة بازوم. كما أعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن مخاوفهما بشأن صحته.

 

ومع ذلك، رفض الحكام العسكريون الجدد في النيجر الجهود الدبلوماسية للتوسط وهناك مخاوف من أن تؤدي التكتيكات الأكثر عدوانية إلى صراع فوضوي في قلب منطقة الساحل المضطربة للغاية وذات الأهمية الاستراتيجية.

 

قطعت نيجيريا المجاورة الكهرباء عن النيجر للضغط على الجيش، على الرغم من أن زازيا قالت إن الكهرباء لا تزال موجودة في العاصمة وأن حقيقة أن عائلتها كانت بدون كهرباء كانت خطوة متعمدة من قبل خاطفيهم.

 

قالت إن قادة المجلس العسكري منعوا طبيب والدها من دخول القصر الرئاسي في نيامي، حيث يتم احتجازه، وطلب منه الجنود عدم العودة.

 

قالت إن والدها ووالدتها فقدا حوالي 5 كيلوجرامات لكل منهما، بينما فقد شقيقها سالم البالغ من العمر 22 عامًا والمحتجز مع والديه 10 كيلوجرامات.

 

وأضافت: "هذا أمر خطير للغاية، قادة الانقلاب يفعلون ذلك للضغط عليهم، لكن ليس من العدل أن نراهم في هذا الوضع". 

 

وصرحت خلال حديثها الهاتفي مع الجارديان: إن الطعام الموجود في الثلاجة، لا يمكنهم استخدامه بعد الآن. ليس لديهم لحوم أو خضروات طازجة، لديهم أشياء مثل الأرز والمعكرونة وهو الشيء الوحيد الذي يأكلونه حاليًا، وهو أمر غير مفيد لصحتهم، فأنت تدرك أنه لا يمكنك تناول الأرز والمعكرونة فقط دائمًا، طوال اليوم والليل".  

 

عندما زارت فيكتوريا نولاند، وهي دبلوماسية أمريكية كبيرة، نيامي هذا الأسبوع، مُنعت من الاتصال بالعائلة الرئاسية. كانت قد طلبت الإفراج عن أبن الرئيس سالم لكن طلبها قوبل بالرفض رغم مرضه.

 

تشك زازيا في أن يفرج الجيش عن والدها. قالت: "ربما سيسمحون لأخي وأمي بالرحيل، لكنني لا أعتقد أنهم سيسمحون لوالدي بالخروج". "إنهم يعلمون أنهم إذا سمحوا له بالرحيل، فسيكون لديه أشخاص يدعمونه".

النيجر انقلاب فرنسا إفريقيا

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