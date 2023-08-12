عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة 7 مصلين في انهيار مسجد بشمال نيجيريا

أرشيفية
أرشيفية

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون، عندما انهار مسجد يكتظ بالمصلين، الجمعة، في مدينة زاريا بولاية كادونا بشمال نيجيريا.

وقال المتحدث باسم مجلس مدينة زاريا عبدالله قواربي إن الحادث وقع في أثناء أداء مئات المصلين صلاة الجمعة في المسجد المركزي بالمدينة.

وأضاف "تم العثور على أربع جثث في البداية ثم عثر فريق الإنقاذ على الجثث الثلاث الأخرى بعد تمشيط المسجد المنهار".

وتتكرر انهيارات المباني في نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حيث لا يتم تطبيق اللوائح بالشكل السليم وغالبا ما تكون مواد البناء دون المستوى المطلوب.

نيجيريا شمال نيجيريا انهيار مسجد كادونا ولاية كادونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

رحيل مفاجئ.. نجم الاهلي ينتقل إلى دوري روشن السعودي.. تفاصيل

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على هذا الرابط خلال ساعات

سعر آيفون 12 فى المملكة العربية السعودية

ماذا قال ماهر المعيقلي قبل إعيائه؟ خطبة مؤثرة عن الموت ترق لها القلوب.. فيديو

موضوعات متعلقة

رئيس نيجيريا: نبحث إعادة النظام الدستوري بالنيجر وندعم "بازوم"

النيجر.. المجلس العسكري يلتقي مبعوثَين من نيجيريا قبيل قمة "إيكواس"

ترشيحاتنا

مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم أنشطة وفعاليات خدمية فى الرمل والعامرية

45 مليار جنيه استثمارات.. المنوفية تتغير في عهد السيسي.. مشروعات خدمية وتنموية وطبية

وفاة 7 مصلين في انهيار مسجد بشمال نيجيريا

إيهاب المصري: بيراميدز منافس الأهلي الحقيقي

تشمل 57 قرية.. حياة كريمة غيرت وجه برج العرب القديم بالإسكندرية

بعد استبعادها من مسابقة 30 ألف معلم.. حقوق المرأة الحامل بقانون العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

قصير ومكشوف.. دنيا عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الأفوكادو؟

باق في الأهلي.. لماذا أعلنت الصحف السعودية عن توقيع المخيف لـ نادي الخليج؟

فيديو

رضا البحراوي ومسار إجباري ومسلم يشعلون مهرجان العلمين بحفل ضخم

حالتك الاجتماعية أيه؟.. معز مسعود يراوغ معتز الدمرداش عن علاقته بـ حلا شيحة

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

محاولة اغتيال وزير دفاع وإغلاق التليفزيون الرسمي.. ما الذي يحدث في لبنان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ