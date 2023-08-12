بمجموع 60%.. المعاهد الفنية الصحية الشرطية تطلب شباب وفتيات حاصلين على الثانوية

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.

شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

- أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

- ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة فى أول أكتوبر 2023م.

- ألا يقل الطول عن 160سم للإناث، 165سم للذكور وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10كجم.

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى) للعام الدراسى الحالى (2022- 2023) أو (أى أعوام سابقة) - (مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم فى أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائياً "بالنسبة للذكور" ويتم تقديم شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الإختبارات.

-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم نهائى.

- أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.

- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.

- أن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقاً لإحتياجات العمل.

أحكام عامة:

- يتم سحب كراسات الإلتحاق إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 7/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 7/9/2023 وذلك بمستشفيات الشرطة بـ (مدينة نصر- طنطا- الإسكندرية- أسيوط) على أن يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 حتى يوم الأحد الموافقة 10/9/2023 وذلك بمقر المعهد الفنى الصحى الشرطى- الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.

- يلتحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومى ويلتزمون بالقواعد الإنضباطية وبالزى المقرر والمظهر العام والسلوك القويم.

- تكون مدة الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى سنتين دراسيتين- يمنح بمقتضاها الطالب دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية بإعتماد وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات المختلفة وفقاً للقانون والضوابط الحاكمة فى هذا الشأن.

- ويشار إلى أن الدراسة تبدأ بفترة إعداد وتدريب أساسى لمدة ثلاثة أشهر لكل عام بنظام الإقامة الداخلى بمعهد معاونى الأمن.

- مناهج الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى هى ذات المناهج الدراسية المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى- كما يحصل الخريج على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدم لأفراد هيئة الشرطة وفقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

- يتعهد الطالب وولى أمره كتابةً "متضامنين" بالإلتزام باللوائح الداخلية للمعهد، وعند رغبة الطالب فى عدم الإستمرار فى المعهد يتقدم بطلب إستقالة إلى مدير المعهد بشرط توقيع ولى أمره إذا كان الطالب أقل من واحد وعشرون عاماً ويلتزما متضامنين برد تكاليف تدريبه وإعاشته وما تقاضاه من مكافآت شهرية وما تحملته الدولة من مصروفات أثناء فترة دراسته بالمعهد.

- إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية المتخصصة فقد الطالب أثناء فترة الدراسة شرطاً من شروط اللياقة الصحية أو النفسية يتم فصله بقرار من مجلس التأديب.

- إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة من الطالب أو أغفل بعضاً منها والتى قد تؤثر على شروط القبول بالمعهد يُفصل بقرار من مجلس التأديب.

المزايا الممنوحة للمتقدمين:

- تتحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

- تصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافاة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة.

- يمنح الأوائل والمتفوقين حوافز مادية ومعنوية.

- الإستفادة من المزايا المالية التى يمنحها صندوق التكافل لأفراد هيئة الشرطة "بعد التخرج".

- الإستفادة من الخدمات الإجتماعية والمساهمات الإنسانية التى تقدمها لجنة الرعاية الإجتماعية بالوزارة وكذا المزايا التى يتمتع بها أفراد هيئة الشرطة فى إطار اللوائح المنظمة "بعد التخرج".

وتناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للإلتحاق بالمعهد الفنى الصحى الشرطى ، بعدم التعامل إلا من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.