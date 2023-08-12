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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الزراعية: لدينا تقاوي تكفي أكثر من 4 مليون فدان قمح

القمح
القمح

قال علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة المصرية أولت ملف الزراعة اهتماما كبيرا، متابعا: القيادة السياسية وضعت ملف القمح ضمن أولوياتها.


وأضاف علاء خليل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة جعلت القمح بمثابة أمن قومي، مشددا على أننا لدينا فائض من تقاوي القمح للتصدير.


واسترسل: لدينا تقاوي تكفي لزراعة أكثر من 4 مليون فدان قمح، منوها بأن القطاع الزراعي كان مرن في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، خلال الفترة الماضية.


وشدد على أننا مكتفين ذاتيا من القمح الخاص بإنتاج الخبز، منوها بأن هناك تعليمات بالاهتمام بالخريطة الصنفية، واختيار الصنف المناسب لكل منطقة زراعية.

 

ونوة بأننا لدينا أكثر من 16 صنف من محصول للقمح، بعضها يستخدم لقمح الخبر وآخر للمكرونة.

البحوث الزراعية الزراعة المحاصيل الحقلية القمح القطاع الزراعى

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