ممدوح غراب: الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن القمح يمثل محصولا استراتيجيا مهما للدولة المصرية، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في إنتاج وتوريد القمح.

وقال ممدوح غراب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه حريص على المتابعة الدقيقة بشأن محصول القمح، لإعداد التقارير بشفافية كاملة للقيادة السياسية.

الظروف الطارئة

وتابع محافظ الشرقية، أن أن التقارير السنوية الخاصة بمحصول القمح لمحافظة الشرقية مبشرة جدا، مؤكدا انه تم حصد أكثر من المستهدف حيث وصل إلى 102%، مبينا أن زراعة المحصول لم يحدث به أي مشكلات سوى الظروف الطارئة نتيجة تغير الظروف المناخية.